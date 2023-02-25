شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي الزمالك يفتح النار على الترجي قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على التعليق عن مواجهة الترجي القادمة، والمقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حيث أكد الغندور أنه لا يفهم السبب فى إنتقاد مسئولي الترجي لتحليل قناة الزمالك لتلك الموقعة، وسخريتهم من الفارس الأبيض والتقليل من شأنه الكبير فى الساحة الأفريقية.

وأضاف أن الترجي أكثر فرق القارة إستفادة من التحكيم، حيث ذكر واقعة إنرامو الشهيرة فى مواجهة الأهلى موسم 2010،والتى تسببت فى خروج المارد الأحمر من البطولة حينها، فى الدور قبل النهائي من منافسات المواجهة.

ولكنه شدد أن الترجي تاريخ كبير، فى الوقت الذي أوضح أنه لا توجد مقارنة بين قوة الدوري المصري والتونسي، مستندا فى ذلك لشهادة اللاعبين التونسيين المحترفين فى مصر.



موعد مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الترجي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الترجي يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول جولتين وتحقيق العلامة الكاملة، فى حين يتزيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وهزيمة واحدة.