شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة صن داوينز بدوري الأبطال.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يستضيف نظيره صن داوينز الجنوب الأفريقي، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثلنية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حيث يسعي المارد الأحمر فى تحقيق فوزه الأول خلال دور المجموعات، بعد السقوط فى مواجهة الجولة الماضية أمام الهلال فى أم درمان بهدف نظيف ضمن منافسات هذه المجموعة.

فى حين يأمل صن داوينز فى مواصلة عروضه القوية أمام الأهلى، والذي لا يظل منافسا ثقيلا للفريق القاهري، وفقا لمواجهات الفريقين السابقة الندية والمثيرة.



ومن المتوقع أن يدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خـط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول.

خـط الوسط: أليو ديانج، حمـدي فتحـي، محمـد مجـدي أفشـة.

خـط الهجوم: حسين الشحات، كهربـا، أحمد عبـدالقـادر.



موعد مباراة الأهلى وصن داوينز

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره صن داوينز غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق الإنتصار والعلامة الكاملة فى أول جولتين، فى حين يحتل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط ولكن من 3 مواجهات، كما يحل الأهلى والقطن فى المركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.