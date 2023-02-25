السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 10055 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10055إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 11 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و940 وفاة.

// انتهى //

07:03ت م

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سيئول 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 10055إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و489 ألفا و666 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 11 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و940 وفاة.// انتهى //07:03ت م0011

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