شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي ريال مدريد على رادار النصر بتوصية من رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي النصر السعودي يبذل قصارى جهده لإعادة توحيد كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش في فريق واحد مرة أخرى.

واستطاع نادي النصر السعودي في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعمل الآن على الجمع بينه وبين زملائه السابقين في ريال مدريد راموس ومودريتش، وبدأ نادي النصر بالفعل في المفاوضات معهم من أجل إقناعهم بالانضمام إلى صفوف النادي السعودي.

ويعد الهدف الأقرب لنادي النصر حاليًا هو سيرجيو راموس، نجم باريس سان جيرمان، وبدأت إدارة النادي السعودي بالفعل في إجراء الاتصالات مع وكلاء اللاعب الإسباني.

في الوقت الذي يحوم فيه الشكوك حول إتمام النصر إتفاقه مع مودريتش، فى ظل تردد اللاعب الكبير فى خطوته المقبلة، بعد تلقيه عرضا للعودة إلى صفوف توتنهام فى الصيف المقبل.



محاولة قوية من رونالدو فى الصفقة

ويبذل رونالدو مجهودا كبيرا من أجل إقناع الثنائي بمشروع النصر، من أجل الالتحاق به مجددا، مثلما فعل الثلاثي فى مدريد بوقت سابق، ومن ثم فإن موقف الثنائي قد يتغير خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل رونالدو.

هذا وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي ينوي باريس التخلص من راموس بسبب تقدمه فى السن، بجانب راتب اللاعب الضخم.