شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة متابعي الكرة الإسبانية، موعد إنطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتليتكو مدريد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره نادي أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرون من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا، موسم 2022/23.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد ضد نظيره نادي أتليتكو مدريد، في قمة منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تُذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتليتكو مدريد، عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.