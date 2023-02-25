شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 قبل مباريات اليوم السبت 25-2-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد إنطلاق فعاليات مباريات اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 في الدوري السعودي

النصر ضد ضمك

ويلتقي فريق النصر مع نظيره نادي ضمك، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

الباطن ضد الاتفاق

ويواجه فريق الباطن نظيره الاتفاق، مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يستعرض لكم موقع" السعودية سبورت 365" جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل إنطلاق مواجهات الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023/2022، وذلك كالآتي..

الاتحاد، 41 نقطة

النصر، 40 نقطة

الشباب، 40 نقطة

الهلال، 32 نقطة

التعاون، 31 نقطة

الفتح، 28 نقطة

ضمك، 22 نقطة

الطائي، 22 نقطة

أبها، 22 نقطة

الرائد، 21نقطة

الفيحاء، 20 نقطة

الاتفاق، 19 نقطة

الوحدة، 19 نقطة

الخليج، 16 نقطة

العدالة، 13 نقطة

الباطن، 3 نقاط.