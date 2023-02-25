شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره نادي ضمك، وذلك مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرون من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي ضمك، مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة ضمك، الليلة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، علي الحسن.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، سامي النجعي.

توقيت مباراة النصر ضد ضمك

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد ضمك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

