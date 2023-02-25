وفاة ستيني دهسا بنجران على يد ابنه

وعن كيفية وقوع الحادث أكدت مصادر "دوت الخليج" أن المتوفى كان في نزهة مع أسرته بمنتزه الملك فهد وأراد أن يدريب ابنه الصغير البالغ 12 عاما على القيادة ثم تركه يتجول بالمركبة في مكان ترابي وعند عودة الابن لم يستطع التحكم بالمركبة فدهس والده ولم يتم إخراجه إلا من تحت المركبة في حالة حرجة للغاية ليتوفى بعد نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر بالمستشفى.
وأضاف أن المصاب عاني من توقف القلب والتنفس وتم على الفور نقله لمستشفى الملك خالد لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأكدت مصادر لـ «دوت الخليج» أن المصاب توفي لاحقا متأثرا بإصاباته العديدة.
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