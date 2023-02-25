وفاة ستيني دهسا بنجران على يد ابنه

صرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن الساعة 3:52 عصر اليوم الجمعة عن حالة دهس وتم توجيه فرقة إسعافية، وباشرت الموقع الساعة 4:00 واتضح وجود مصاب بالغ عمره 65 عاما، يعاني من إصابات خطيرة بسبب دهس سيارة.

وعن كيفية وقوع الحادث أكدت مصادر "دوت الخليج" أن المتوفى كان في نزهة مع أسرته بمنتزه الملك فهد وأراد أن يدريب ابنه الصغير البالغ 12 عاما على القيادة ثم تركه يتجول بالمركبة في مكان ترابي وعند عودة الابن لم يستطع التحكم بالمركبة فدهس والده ولم يتم إخراجه إلا من تحت المركبة في حالة حرجة للغاية ليتوفى بعد نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر بالمستشفى.

وأضاف أن المصاب عاني من توقف القلب والتنفس وتم على الفور نقله لمستشفى الملك خالد لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكدت مصادر لـ «دوت الخليج» أن المصاب توفي لاحقا متأثرا بإصاباته العديدة.