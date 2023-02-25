يوم التأسيس / وزارة الداخلية تشارك بعرض عسكري موسيقي بمناسبة يوم التأسيس تحت عنوان (فداء)



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعرض عسكري موسيقي ضمن فعالية يوم التأسيس بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت عنوان (فداء)، جسدت من خلاله رسالة الأمن الممتد منذ تأسيس الدولة

وجاء اختيار عنوان (فداء) رمزًا لما قدمه رجال الأمن من تضحيات وبذل للدفاع عن الوطن ومكتسباته، وشكل بصخور رمزاً إلى القوة والصلابة، واشتمل العرض على موسيقى عسكرية.

// انتهى //

01:47ت م

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الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسشاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعرض عسكري موسيقي ضمن فعالية يوم التأسيس بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت عنوان (فداء)، جسدت من خلاله رسالة الأمن الممتد منذ تأسيس الدولة السعودية ، والمحافظة على الأمن والأمان.وجاء اختيار عنوان (فداء) رمزًا لما قدمه رجال الأمن من تضحيات وبذل للدفاع عن الوطن ومكتسباته، وشكل بصخور رمزاً إلى القوة والصلابة، واشتمل العرض على موسيقى عسكرية.// انتهى //01:47ت م0008

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