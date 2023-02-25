السعودية اليوم / وزارة الثقافة ترعى الشوط الثامن لمسابقات كأس السعودية وتشارك بحزمة من الأنشطة الثقافية



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

نظَّمَت وزارة الثقافة والهيئات الثقافية التابعة لها برنامجاً ثقافياً متنوعاً ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "كأس

حيث رعت وزارة الثقافة في اليوم الأول الشوط الثامن من السباق "شوط وزارة الثقافة"، وحصل على كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة في هذا الشوط الجواد "عسفان الخالدية" الذي تعود ملكيّته لأبناء صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، إضافة إلى رعايتها الشوطَ الأولَ من اليوم الثاني "شوط عام الشعر العربي".

كما شاركت المنظومة الثقافية في كأس السعودية 2023م لسباقات الخيل بتصميم وشاح الحصان الفائز، إلى جانب إعادة تدوير الفعاليات الناجحة في النسخ الماضية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية، وتقديم عروض للفنون الموسيقية والشعبية، وأنشطة ثقافية أخرى، مثل الفنون الأدائية التقليدية، واستعراض المجسّمات الفنية التي تعكس مدى روعة الخيل في الثقافة السعودية، والقطع الفنية المستوحاة من ثقافة المملكة.

إلى ذلك نظَّمَت الوزارة المعرض الفنيّ الخاص بالفنانة سارة شكيلو،الذي جاء بعنوان "واحة"، ويتكوَّن من مشهد صحراوي يشع بكثبان متموجة مغطاة بالكريستال تحت سماء الليل، وخيمة مغطاة بكريستال "سواروفسكي" تحمل إبداعات داخلية تدمج الواقع بالخيال؛ لتسليط الضوء على الثقافة المحلية، حيث يمر الزوَّار عبر الواحة المشعة المتبلورة للانغماس في الرسوم المتحركة التفاعلية داخل الخيمة.

كما جهَّزت الوزارة منطقة مخصصة للطفل، تدمج بين الألعاب التقليدية وبين الألعاب العصرية، وأنشطة ترفيهية متنوعة، إضافة إلى منطقة مخصصة للبيت السعودي وتتكون من بيوت الطين القديمة، التي تعدُّ شواهد عمرانية على التاريخ والأصالة والإبداع المعماري الفريد؛ ليتعرَّف الزوّار على تفاصيل الطراز النجدي في تصميم البيوت وتقسيماته بطابع تفاعلي، يمكِّنهم من الانتقال من غرفة إلى أخرى عبر حلّ الألغاز المتنوعة.

ويُبرِز "معرض 100براند سعودي " تصاميم وقطعاً خاصة تعكس الأصالة والثقافة السعودية بالتعاون مع المواهب الوطنية في قطاع تصميم الأزياء،أما في الممر الثقافي فخاض الزائر تجربته بين مشاهد خلابة تعكس التنوع والثراء الثقافي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية.

وأعدَّت الوزارة منطقة "رحلة مع الأطباق السعودية" للأطعمة مستلهمة أطباقها من مختلف مناطق المملكة في تجربة طهي فريدة، وتضم المنطقة عدداً من الأركان؛ مثل ركن الأطباق العالمية، وركن المائدة السعودية التقليدية، بالإضافة إلى ركن المطبخ الثقافي الذي يقدم أشهى المعجنات والمأكولات الخفيفة من عناصر المطبخ السعودي.

كما تشارك وزارة الثقافة في مسابقات كأس السعودية من خلال عروض الأوركسترا بدمج فنون موسيقية سعودية مع فنون موسيقية كلاسيكية أجنبية باستخدام آلات الأوركسترا، والدف السعودي لإنشاء سيمفونية عصرية، كما تقدم لوحة فنية لأجمل الأغاني السعودية القديمة والحديثة.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال مشاركتها في "كأس السعودية" إلى تقديم تجربة ثقافية من مختلف القطاعات الثقافية للزوّار المحليين والعالميين، بحيث يمكن للزائر أن يُلقي نظرة على الهوية السعودية الأصيلة، وعلى تراث المملكة العريق، والحِرف والأفكار والرموز الثقافية السعودية، وأبرز المبادرات والفعاليات، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها الوزارة.

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الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسنظَّمَت وزارة الثقافة والهيئات الثقافية التابعة لها برنامجاً ثقافياً متنوعاً ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "كأس السعودية " 2023م، أحد أغلى سباقات الخيل في العالم،الذي بدأ الجمعة 24 فبراير ويستمر يومين في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك بالشراكة مع نادي سباقات الخيل.حيث رعت وزارة الثقافة في اليوم الأول الشوط الثامن من السباق "شوط وزارة الثقافة"، وحصل على كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة في هذا الشوط الجواد "عسفان الخالدية" الذي تعود ملكيّته لأبناء صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، إضافة إلى رعايتها الشوطَ الأولَ من اليوم الثاني "شوط عام الشعر العربي".كما شاركت المنظومة الثقافية في كأس السعودية 2023م لسباقات الخيل بتصميم وشاح الحصان الفائز، إلى جانب إعادة تدوير الفعاليات الناجحة في النسخ الماضية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية، وتقديم عروض للفنون الموسيقية والشعبية، وأنشطة ثقافية أخرى، مثل الفنون الأدائية التقليدية، واستعراض المجسّمات الفنية التي تعكس مدى روعة الخيل في الثقافة السعودية، والقطع الفنية المستوحاة من ثقافة المملكة.إلى ذلك نظَّمَت الوزارة المعرض الفنيّ الخاص بالفنانة سارة شكيلو،الذي جاء بعنوان "واحة"، ويتكوَّن من مشهد صحراوي يشع بكثبان متموجة مغطاة بالكريستال تحت سماء الليل، وخيمة مغطاة بكريستال "سواروفسكي" تحمل إبداعات داخلية تدمج الواقع بالخيال؛ لتسليط الضوء على الثقافة المحلية، حيث يمر الزوَّار عبر الواحة المشعة المتبلورة للانغماس في الرسوم المتحركة التفاعلية داخل الخيمة.كما جهَّزت الوزارة منطقة مخصصة للطفل، تدمج بين الألعاب التقليدية وبين الألعاب العصرية، وأنشطة ترفيهية متنوعة، إضافة إلى منطقة مخصصة للبيت السعودي وتتكون من بيوت الطين القديمة، التي تعدُّ شواهد عمرانية على التاريخ والأصالة والإبداع المعماري الفريد؛ ليتعرَّف الزوّار على تفاصيل الطراز النجدي في تصميم البيوت وتقسيماته بطابع تفاعلي، يمكِّنهم من الانتقال من غرفة إلى أخرى عبر حلّ الألغاز المتنوعة.ويُبرِز "معرض 100براند سعودي " تصاميم وقطعاً خاصة تعكس الأصالة والثقافة السعودية بالتعاون مع المواهب الوطنية في قطاع تصميم الأزياء،أما في الممر الثقافي فخاض الزائر تجربته بين مشاهد خلابة تعكس التنوع والثراء الثقافي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية.وأعدَّت الوزارة منطقة "رحلة مع الأطباق السعودية" للأطعمة مستلهمة أطباقها من مختلف مناطق المملكة في تجربة طهي فريدة، وتضم المنطقة عدداً من الأركان؛ مثل ركن الأطباق العالمية، وركن المائدة السعودية التقليدية، بالإضافة إلى ركن المطبخ الثقافي الذي يقدم أشهى المعجنات والمأكولات الخفيفة من عناصر المطبخ السعودي.كما تشارك وزارة الثقافة في مسابقات كأس السعودية من خلال عروض الأوركسترا بدمج فنون موسيقية سعودية مع فنون موسيقية كلاسيكية أجنبية باستخدام آلات الأوركسترا، والدف السعودي لإنشاء سيمفونية عصرية، كما تقدم لوحة فنية لأجمل الأغاني السعودية القديمة والحديثة.وتهدف وزارة الثقافة من خلال مشاركتها في "كأس السعودية" إلى تقديم تجربة ثقافية من مختلف القطاعات الثقافية للزوّار المحليين والعالميين، بحيث يمكن للزائر أن يُلقي نظرة على الهوية السعودية الأصيلة، وعلى تراث المملكة العريق، والحِرف والأفكار والرموز الثقافية السعودية، وأبرز المبادرات والفعاليات، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها الوزارة.// انتهى //00:58ت م0004

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