يوم التأسيس / سموُّ الأميرِ محمد بن عبدالعزيز يشرِّف حفل أهالي جازان بمناسبة يوم التأسيس



جيزان 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

برعاية صاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز،أمير منطقة جازان، شرَّف صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز،نائب أمير المنطقة مساء اليوم ، حفل الأهالي الرسمي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي نظَّمَته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان،في القلعة الدوسرية بمدينة جيزان .

وفور وصول سموِّه عُزف السلام الملكي، وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير التعليم ملهي بن حسن عقدي، أوضح فيها أن الحفل يأتي بالتنسيق مع هيئة التراث التي أسهمت في إقامته بالقلعة التاريخية ، وبالتعاون مع وكالة الفعاليات بوزارة الثقافة ، ودارة الملك عبدالعزيز ،مستذكرًا كلمات قادة بلادنا في هذه المناسبة التي تعبِّر عن أكثر من ثلاثة قرون من التلاحم والاستقرار .

عقب ذلك شاهدَ سموُّ الأميرِ محمد بن عبدالعزيز، مسرحية غنائية تمثل عملًا تاريخيًّا ملحميًّا تكوَّن من 6 لوحات فنية غنائية بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من طلبة تعليم جازان ، رسموا أجمل الصور الوطنية التي سردت العديد من الأحداث التاريخية العظيمة للمملكة خلال مراحلها الثلاث، وما وصلت إليه من نهضة حضارية واقتصادية حديثة بفضل همة وحكمة قيادتها الرشيدة، التي عملت على الارتقاء بهذا الوطن العظيم إلى مصاف الدول المتقدمة.

وحكت ملحمة " أسراب البياض " التي كتب نصها الشعري الشاعر جبران قحل وكتب نصها عبد الله الأمير وكتب محتواها التاريخي الدكتور خالد كريري ورؤية وإخراج خديجة صميلي ، قصة التأسيس وما رافقها من أحداث تاريخية وعسكرية عظيمة من خلال راوٍ شعري وصف حال الجزيرة العربية قبل التأسيس،كما عُرِضَ عدد من المشاهد المسرحية الصامتة التي وظفت المكان في خدمة أحاديث الرواة واللوحات الغنائية ، وتناولت سيرة أمير الدرعية مروراً بتأسيس الدولة

وفي ختام الحفل شاركَ سموُّ نائبِ أميرِ جازان وضيوف الحفل في العرضة السعودية؛احتفاءً بالمناسبة الغالية.

// انتهى //

23:56ت م

0113



جيزان 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسبرعاية صاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز،أمير منطقة جازان، شرَّف صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز،نائب أمير المنطقة مساء اليوم ، حفل الأهالي الرسمي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي نظَّمَته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان،في القلعة الدوسرية بمدينة جيزان .وفور وصول سموِّه عُزف السلام الملكي، وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير التعليم ملهي بن حسن عقدي، أوضح فيها أن الحفل يأتي بالتنسيق مع هيئة التراث التي أسهمت في إقامته بالقلعة التاريخية ، وبالتعاون مع وكالة الفعاليات بوزارة الثقافة ، ودارة الملك عبدالعزيز ،مستذكرًا كلمات قادة بلادنا في هذه المناسبة التي تعبِّر عن أكثر من ثلاثة قرون من التلاحم والاستقرار .عقب ذلك شاهدَ سموُّ الأميرِ محمد بن عبدالعزيز، مسرحية غنائية تمثل عملًا تاريخيًّا ملحميًّا تكوَّن من 6 لوحات فنية غنائية بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من طلبة تعليم جازان ، رسموا أجمل الصور الوطنية التي سردت العديد من الأحداث التاريخية العظيمة للمملكة خلال مراحلها الثلاث، وما وصلت إليه من نهضة حضارية واقتصادية حديثة بفضل همة وحكمة قيادتها الرشيدة، التي عملت على الارتقاء بهذا الوطن العظيم إلى مصاف الدول المتقدمة.وحكت ملحمة " أسراب البياض " التي كتب نصها الشعري الشاعر جبران قحل وكتب نصها عبد الله الأمير وكتب محتواها التاريخي الدكتور خالد كريري ورؤية وإخراج خديجة صميلي ، قصة التأسيس وما رافقها من أحداث تاريخية وعسكرية عظيمة من خلال راوٍ شعري وصف حال الجزيرة العربية قبل التأسيس،كما عُرِضَ عدد من المشاهد المسرحية الصامتة التي وظفت المكان في خدمة أحاديث الرواة واللوحات الغنائية ، وتناولت سيرة أمير الدرعية مروراً بتأسيس الدولة السعودية ، وجهود مؤسسها في لمّ الشتات، وتوحيد الصفوف وإرساء العدل، إضافة إلى إبرازها أهم ملامح الأمن والاستقرار التي نعم بها الناس في ظل الدولة القوية، ومن أهمها قوافل الحج التي نعمت بأمن كانت تفتقده، ووصف الرحلة الطويلة للدولة ومضي أبناء الإمام المؤسس على سيرة والدهم في الحفاظ على الوحدةِ السياسيةِ والمنجزاتِ الاجتماعيةِ والثقافيةِ والاقتصاديةِ والحضاريةِ التي استمرت إلى وقتِنا الحاضر.وفي ختام الحفل شاركَ سموُّ نائبِ أميرِ جازان وضيوف الحفل في العرضة السعودية؛احتفاءً بالمناسبة الغالية.// انتهى //23:56ت م0113

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / سموُّ الأميرِ محمد بن عبدالعزيز يشرِّف حفل أهالي جازان بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.