السعودية اليوم / حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تفوق 50 ألف متوفى



أنقرة 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

فاقت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير 50 ألف متوفى اليوم عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفاً.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (فاد) :إن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 ليل اليوم.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.

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23:52ت م

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