

الرياض 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

أقام ناديا منسوبي وزارة الداخلية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، عدداً من الفعاليات؛احتفالاً بيوم التأسيس للأعضاء والزوار وأبناء الشهداء.

واشتملت الفعاليات على برنامج ترفيهي للأطفال، وركن للفن التشكيلي، ومعرض للسيارات الكلاسيكية، وعرض حي للصقور، وحفل ثقافي تضمَّن عرضاً مسرحياً وقصيدة وطنية مع "أوبريت" وطني، بالإضافة إلى إنشاء سوق شعبي عُرضت فيه المنتجات التراثية والأكلات الشعبية والألعاب القديمة.

واختتمت الفعاليات بالعرضة

// انتهى //

23:38ت م

0108



الرياض 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسأقام ناديا منسوبي وزارة الداخلية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، عدداً من الفعاليات؛احتفالاً بيوم التأسيس للأعضاء والزوار وأبناء الشهداء.واشتملت الفعاليات على برنامج ترفيهي للأطفال، وركن للفن التشكيلي، ومعرض للسيارات الكلاسيكية، وعرض حي للصقور، وحفل ثقافي تضمَّن عرضاً مسرحياً وقصيدة وطنية مع "أوبريت" وطني، بالإضافة إلى إنشاء سوق شعبي عُرضت فيه المنتجات التراثية والأكلات الشعبية والألعاب القديمة.واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية بمشاركة عدد من الأعضاء والزوار.// انتهى //23:38ت م0108

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / ناديا منسوبي وزارة الداخلية بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة يقيمان فعاليات بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.