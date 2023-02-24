يوم التأسيس / أقيمت في 14 مدينة بالمملكة احتفاءً بيوم التأسيس.. اختتام فعاليات "الليوان"



الرياض 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

اختتمت مساء اليوم فعاليات "الليوان" التي أقيمت في 14 مدينة حول المملكة العربية

واشتملت الفعاليات على باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة، كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، وصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت، والأزياء والملبوسات والحُلي والأواني التي كانت تستخدم في ذلك الوقت ولا تزال مسمياتها أو أشكالها حاضرة حتى الآن.

وشهد "الليوان" إقبالاً لافتاً من الزوار في مناطق المملكة الأربعة عشر من مختلف الفئات العمرية، مرتدين الملابس والحلي التقليدية، وأضفت المعارض الفنية والعروض المسرحية والشعبية لفترة التأسيس والندوات بعداً معرفياً، وتأصيلاً لواقع الإنسان السعودي المرتبط بتاريخ وطني متجذر، وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.

// انتهى //

23:04ت م

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الرياض 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات "الليوان" التي أقيمت في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، وبتنظيم من وزارة الثقافة، عاش خلالها الأهالي والمواطنون على مدى ثلاثة أيام، رحلة تاريخية معاصرة تمتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية، وتعرفوا على التاريخ والإرث السعودي الأصيل الراسخ ومدى تنوعه الثقافي، إضافةً إلى تعزيز التواصل عبر اﻟﺎلتقاء في نشاطات تعنى بكافة أفراد المجتمع.واشتملت الفعاليات على باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة، كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، وصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت، والأزياء والملبوسات والحُلي والأواني التي كانت تستخدم في ذلك الوقت ولا تزال مسمياتها أو أشكالها حاضرة حتى الآن.وشهد "الليوان" إقبالاً لافتاً من الزوار في مناطق المملكة الأربعة عشر من مختلف الفئات العمرية، مرتدين الملابس والحلي التقليدية، وأضفت المعارض الفنية والعروض المسرحية والشعبية لفترة التأسيس والندوات بعداً معرفياً، وتأصيلاً لواقع الإنسان السعودي المرتبط بتاريخ وطني متجذر، وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.// انتهى //23:04ت م0103

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / أقيمت في 14 مدينة بالمملكة احتفاءً بيوم التأسيس.. اختتام فعاليات "الليوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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