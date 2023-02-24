السعودية اليوم / وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023" بأبوظبي



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023" بأبوظبي المقام خلال المدة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية

وحظي جناح وزارة الداخلية باهتمام الزوار بجميع أطيافهم وجنسياتهم، بتصميمه على الطراز المعماري "السلماني" الذي يجسد الأصالة والحداثة، ولما قدمه من احتفال يوم التأسيس، الذي يمثل تاريخ المملكة الممتد منذ (300) عام حتى عصر الرؤية السعودية (2030) بعرض الزي والأسلحة القديمة وأحدث الآليات التكتيكية والمراقبة والرصد للمديرية العامة لحرس الحدود،‏ومنظومة المراقبة الأمنية المتنقلة للقوات الخاصة للأمن البيئي المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وجهاز المحاكاة لمحمية بيئية طبيعية.

وقدَّمت وزارة الداخلية أنموذجًا فريدًا من الكوادر البشرية المؤهلة من عدد من الإدارات لاستقبال ضيوف جناح الوزارة في "أيدكس 2023” بأبوظبي بعدد من اللغات الأجنبية والمعارف في العروض والتنظيم ونشر ثقافة المملكة والتعريف بها وتقديم خدمات الضيافة والقهوة السعودية طيلة مدة المعرض.

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في "أيدكس 2023" جاءت تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني.

// انتهى //

22:45ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واساختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023" بأبوظبي المقام خلال المدة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.وحظي جناح وزارة الداخلية باهتمام الزوار بجميع أطيافهم وجنسياتهم، بتصميمه على الطراز المعماري "السلماني" الذي يجسد الأصالة والحداثة، ولما قدمه من احتفال يوم التأسيس، الذي يمثل تاريخ المملكة الممتد منذ (300) عام حتى عصر الرؤية السعودية (2030) بعرض الزي والأسلحة القديمة وأحدث الآليات التكتيكية والمراقبة والرصد للمديرية العامة لحرس الحدود،‏ومنظومة المراقبة الأمنية المتنقلة للقوات الخاصة للأمن البيئي المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وجهاز المحاكاة لمحمية بيئية طبيعية.وقدَّمت وزارة الداخلية أنموذجًا فريدًا من الكوادر البشرية المؤهلة من عدد من الإدارات لاستقبال ضيوف جناح الوزارة في "أيدكس 2023” بأبوظبي بعدد من اللغات الأجنبية والمعارف في العروض والتنظيم ونشر ثقافة المملكة والتعريف بها وتقديم خدمات الضيافة والقهوة السعودية طيلة مدة المعرض.يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في "أيدكس 2023" جاءت تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني.// انتهى //22:45ت م0100

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