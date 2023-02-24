شكرا لقرائتكم لقطات من عرض الألعاب النارية في محفل مسيرة التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من عروض الألعاب النارية التي أقيمت في محفل مسيرة التأسيس، والذي نظمته وزارة الثقافة احتفاءً بيوم التأسيس.

وتظهر الاحتفالية إطلاق العديد من الألعاب النارية في سماء المملكة وسط عروض للخيول ومسيرات للمواطنين افتخارًا واعتزازًا بدولتهم.

مسيرة فداء

وفي وقت سابق من اليوم، نظمت وزارة الداخلية، عرضًا عسكريًّا موسيقيًّا بمناسبة يوم التأسيس تحت عنوان فداء ضمن مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.

ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من العرض العسكري الذي أطلق تحت اسم “مسيرة فداء” بعروض عسكرية لأفراد الأمن ممتزجة معها أغاني الأوركسترا احتفاءً بيوم التأسيس.

كما شملت المسيرة أيضًا عرضًا عسكريًّا للمجندات في المحفل الوطني في مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.