شكرا لقرائتكم كأس السعودية تنطلق بفوز عسفان الخالدية وسايز الأول في تحدي الخيالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقيمت، اليوم الجمعة، منافسات اليوم الأول من بطولة كأس السعودية 2023 تحت شعار “نسابق العالم”، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، والبالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار.

وحصد الجواد عسفان الخالدية، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أغلى جوائز الأمسية، بعد فوزه بكأس المنيفة العربية للخيل الأصيلة المصنّف فئة ثانية، ووصل مجموع جوائزه إلى مليون دولار.

وبقيادة من الخيّال عبدالله العوفي وإرشاد المدرب سعد بن مطلق، قطع عسفان الخالدية مسافة 2100 متر في 2.18.43 دقيقة. وخُصِّص الشوط، للخيل العربية بعمر عامين فأكثر.

4 فرسان

وحملت 4 من أشواط اليوم الأول عنوان “تحدّي الخيّالة العالميّ”، الذي تَوّج 4 فرسان، بينهم البريطانية جوانا ماسون، قائدة الحصان “مدباس”.

عليا باكورة الفائزين

انطلق اليوم الأول من بطولة كأس السعودية بشوط الميل للأفراس “مستورد وإنتاج مفتوح الدرجات”، وتُوِّجَت به الفرس الأمريكية “عليا”، لمالكها عبدالإله عبدالعزيز الموسى، بعدما قطعت، بقيادة الخيال فيكتور جوتيريز وتوجيه المدرب جيفري وود راف، مسافة 1600 متر رمليّ في 1:40.067 دقيقة، متقدمةً على 19 منافسًا. ووصل مجموع جوائز الشوط إلى 250 ألف دولار.

ألكتابليتي يحصد كأس طويق

ذهبت كأس طويق إلى الحصان “ألكتابليتي”، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقطع “ألكتابليتي” مسافة 1800 متر على المضمار الرمليّ في دقيقة و52 ثانية و64 جزءًا من الثانية، متفوقًا على 16 حصانًا آخر.

فيما حُدِّد العمر بـ4 أعوام فأكثر في الشوط، وخُصِّص للمستورد والإنتاج مفتوح الدرجات، بمجموع جوائز 500 ألف دولار، يذهب نصفُها إلى المركز الأول.

قادر الأول بين فرسان الدوليّ

فيما فاز الحصان الأيرلندي “قادر” بالمركز الأول للشوط السابع من أول أيام بطولة كأس السعودية، وحمل الشوط، الذي امتدّ لـ2100 متر على مضمار عشبيّ، اسم كأس الشوط السعوديّ الدوليّ.

وقطع “قادر”، بقيادةٍ من الخيّال الإيطاليّ ألبرتو سنّا” المسافة في 2:09.92 دقيقة، متفوقًا على 13 منافسًا، لتبلغ مجموع جوائز الشوط نصف مليون دولار، بينها 300 ألف للمركز الأول. وتعود ملكية “قادر” لإسطبل الرفقة، ويدرّبه فوزي ناس.

بطل 2020 يكسب تحدّي الخيّالة

وجرت الأشواط 2 و3 و5 و7 تحت اسم تحدّي الخيّالة العالميّ، وفاز بالشوط الثاني “وِجاب” مع الخيّال لويس سايز، وبالثالث “مدباس” مع الخيّالة جوانا ماسون.

وبعد الشوط الرابع، استُؤنف التحدّي بالشوطين 5 و6. وفاز بالخامس “حبيبي قو لكي” مع الخيّال بايرزهان مورزاباييف، وبالسادس “ستاركات” مع الخيّال يوجا كاوادا.

وحقّق الأمريكيّ سايز بطل عام 2020، المركز الأول برصيد 37 نقطة، بينما حلّت جوانا ثانية برصيد 29 نقطة، وفي المركز الثالث، جاء الخيّال اليابانيّ يوجا كوادا برصيد 25 نقطة.

ويمتلك إسطبل المنقوش “وِجاب”. وتعود ملكية “مدباس” إلى أبناء محمد بن هادي بن خيوط، و”حبيبي قو لكي” إلى رفاعي صنت الغريبان، و”ستاركات” إلى نواف ساري راشد المطيري.