شكرا لقرائتكم تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، مساء اليوم الجمعة، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًّا على أحد استفسارات المتابعين، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس لم تصدر، وإنه في حال انطبقت على المتقدمين معايير الاستحقاق سيشملهم الدعم بتاريخ 9 مارس.

ودعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

موعد الصرف

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد.

نتائج أهلية دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس المقبل.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية.