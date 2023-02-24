السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد انتشار زهرة "النوير" الذهبية جنوب رفحاء



رفحاء 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

رصدت عدسة"واس" اليوم،انتشار زهرة "النوير"التي تشبه الشمس في بهجتها وتألقها ،شرق منطقة أم العصافير 50 كلم جنوب محافظة رفحاء.

حيث زيَّنت "زهور النوير"بألوانها الصفراء الذهبية مساحات أراضي جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وجلبت السعادة للناظرين ،وأشار مختصون بالبيئة أن النوير لا يختص بنبات معين إنما هي الزهور الصفراء التي تحملها نباتات برية عدة في البيئة وهي الزهرة الصفراء التي تحملها أنواع عدة من النباتات وسميت بالنوير لأنها كالشمس.

وتتفتَّح زهور النوير مع قرب نهاية الشتاء وفي الربيع بشكل كبير،وهي نباتات تنتشر في الصحراء،وكذلك بجانب الطرقات، ويصل ارتفاعها إلى نحو 50 سنتيمتراً،ولون سيقانها أخضر فاتح،وأزهارها صفراء مضيئة.

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22:22ت م

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