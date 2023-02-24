يوم التأسيس/ باقة متنوِّعة من الحرف اليدوية في ليوان الرياض



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

جذبت الحرف اليدوية التراثية، المقامة ضمن فعالية "الليوان"، بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" بالرياض، في يومها الثالث، الزوار من جميع الأعمار والجنسيات، مبدين سعادتهم بما تعلموه عن الموروث السعودي الأصيل الذي يحاكي أساليب الحياة قديمًا في زمن التأسيس.

وعكست الأجنحة المتنوعة في فعاليات ليوان الرياض، المهن التراثية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، كصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وحياكة السدو، وغزل الصوف والنسيج، وحياكة البشوت للرجال، والكرتة والعبايات للنساء، وصناعة الطواقي والخوص والحُلي والمشغولات اليدوية، وصناعة الأحذية من الجلود الطبيعية.

واستضافت الفعالية عددًا من أصحاب المشاريع وصنَّاع العطور والعود والبخور والبهارات والعطارين، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية التي تقدم نكهات أصيلة من المطبخ السعودي، والقهوة

كما قدمت مكتبة "الليوان" الرقمية، محتوى معرفيًّا للزوَّار يطَّلعون من خلاله على أهم المعلومات التاريخية عن المملكة عبر شاشات العرض، المتضمِّنة أهم الأزياء التراثية في مناطق الدولة المتنوعة، ومعلومات وقصص تاريخية عن الدولة السعودية الأولى، وكلمات ملوك المملكة عن التأسيس.

كما اشتملت الفعالية أيضًا على ركن خاص بورش العمل الخاصة بالأطفال تعلمهم الفنون الحرفية في زمن الأجداد، ومنها النحت على الخشب والجبس، والتطريز، والعمل بالسعف والخوص، والسدو.

// انتهى //

21:15ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسجذبت الحرف اليدوية التراثية، المقامة ضمن فعالية "الليوان"، بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" بالرياض، في يومها الثالث، الزوار من جميع الأعمار والجنسيات، مبدين سعادتهم بما تعلموه عن الموروث السعودي الأصيل الذي يحاكي أساليب الحياة قديمًا في زمن التأسيس.وعكست الأجنحة المتنوعة في فعاليات ليوان الرياض، المهن التراثية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، كصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وحياكة السدو، وغزل الصوف والنسيج، وحياكة البشوت للرجال، والكرتة والعبايات للنساء، وصناعة الطواقي والخوص والحُلي والمشغولات اليدوية، وصناعة الأحذية من الجلود الطبيعية.واستضافت الفعالية عددًا من أصحاب المشاريع وصنَّاع العطور والعود والبخور والبهارات والعطارين، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية التي تقدم نكهات أصيلة من المطبخ السعودي، والقهوة السعودية كما قدمت مكتبة "الليوان" الرقمية، محتوى معرفيًّا للزوَّار يطَّلعون من خلاله على أهم المعلومات التاريخية عن المملكة عبر شاشات العرض، المتضمِّنة أهم الأزياء التراثية في مناطق الدولة المتنوعة، ومعلومات وقصص تاريخية عن الدولة السعودية الأولى، وكلمات ملوك المملكة عن التأسيس.كما اشتملت الفعالية أيضًا على ركن خاص بورش العمل الخاصة بالأطفال تعلمهم الفنون الحرفية في زمن الأجداد، ومنها النحت على الخشب والجبس، والتطريز، والعمل بالسعف والخوص، والسدو.// انتهى //21:15ت م0096

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