

بغداد 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

لقي خمسة إرهابين من تنظيم داعش اليوم مصرعهم في ضربات جوية نفذتها خلية الإستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق.

وإفادت خلية الإعلام الإمني العراقية في بيان، أن الضربة الجوية وجهت لمجموعة إرهابية تختبىء في أطراف محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن وحدة عسكرية قامت بتفتيش المكان المستهدف ووجدت جثث الإرهابين الخمسة الذين قتلوا في الضربة.

//انتهى//

20:30ت م

0089





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع خمسة إرهابيين في ضربة جوية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.