السعودية اليوم / رقم عربة الدهناء (2030) يجذب زوَّار جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023”*



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

حظيت عربة الدهناء في جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023" بأبوظبي باهتمام الزوار بأطيافهم كافة، إذْ حملت الرقم التسلسلي (2030).

وتتميَّز عربة الدهناء -وهي مدرعة تكتيكية سريعة الحركة- بكونها صناعة سعودية توفر أعلى مستويات الحماية للأفراد في أثناء أداء مهامهم وتستخدم لأعمال الدوريات والتدخل السريع، ولديها القدرة على المناورة والعمل في مختلف التضاريس،ومزودة بتجهيزات متطورة وأنظمة اتصال وتسليح.

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في "أيدكس 2023" جاءت تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي،وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني.

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20:06ت م

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