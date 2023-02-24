شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من فيريرا قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن مواجهة الترجي التونسي، والمقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حيث أكد فيريرا أن المواجهة القادمة ستكون فى غاية الصعوبة، ولكنه مع ذلك فإنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز على نظيره الترجي وتعزيز حظوظه فى التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف فيريرا أن الأجواء الجماهيرية فى رادس ستزيد من صعوبة المواجهة، ومن ثم فإن المباراة القادمة ستحمل العديد من الصعوبات، بسبب التواجد الجماهير الضخم المتوقع لفريق الترجي، لا سيما أنه من الأندية الجماهيرية الكبري فى تونس.

وسلط فيريرا الضوء عن هزيمة الفريق السابقة فى تونس، فى ولايته الأولي مع الزمالك، والتى تلقي فيها الفارس الأبيض هزيمة مدوية أمام النجم الساحلي بنتيجة 5/1، فى الدور قبل النهائي من منافسات الكونفدرالية 2015.



موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الترجي غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة،على أن تقام المباراةفى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الترجي يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول جولتين وتحقيق العلامة الكاملة، فى حين يتزيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وهزيمة واحدة.