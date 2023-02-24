شكرا لقرائتكم السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت السعودية طعنًا على حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي يلزم صندوق الاستثمارات العامة تقديم مستندات وشهادات في دعوى خاصة باحتكار دوري LIV وهي بطولة الغولف التي تمولها السعودية، ضد دوري PGA الأمريكي.

الطعن في قرار القاضي

وقدم محامو السعودية رسالة للطعن في الأسباب التي ذكرها القاضي لسماحه بإصدار المذكرات المتعلقة باستدعاء مسؤولين بصندوق الاستثمارات العامة.

وتم إرسال الرسالة إلى قاضي المقاطعة الأميركية، بيث لابسون فريمان، الذي يشرف على القضية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها أسوشيتد برس، يمتلك الصندوق السعودي 93% من دوري LIV، الذي دفع في العام الماضي رسوم توقيع تزيد عن 100 مليون دولار للاعبين، بما في ذلك كل من Phil Mickelson وDustin Johnson وBrooks Koepka وBryson DeChambeau.

وفي المقابل، حظرت إدارة دوري PGA اللاعبين الذين انضموا إلى دوري LIV من المنافسة في دوراتها الرياضية.

نجاح البطولة السعودية

وحققت بطولة LIV نجاحًا لافتًا، فبرغم معارضة شرسة من البطولات الأمريكية والأوروبية ورفضها السماح للاعبيها بالمشاركة، إلا أن ليف غولف (LIV Golf) جذبت 16 لاعبًا من قائمة أبرز 100 لاعب حول العالم.

وفي المجمل، جمع هذا الدوري 48 لاعبًا في 8 دورات في مختلف أنحاء العالم، إحداها أُقيمت في جدة في 16 أكتوبر الماضي.