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ضبط مواطن لإيذائه المارة في مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، القبض على مواطن؛ لمضايقته وإيذائه المارة، وتعطيل السير في مكان عام.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر”، أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبين أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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