شكرا لقرائتكم ضبط مواطن لإيذائه المارة في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، القبض على مواطن؛ لمضايقته وإيذائه المارة، وتعطيل السير في مكان عام.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر”، أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبين أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.