شكرا لقرائتكم ضبط 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم على شخصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 6 أشخاص لاعتدائهم على شخصين.

تفاصيل الحادث

وتفصيلاً، قال حساب الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الجمعة، إن شرطة منطة الرياض قبضت على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح الأمن أنه جاري القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.