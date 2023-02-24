يوم التأسيس / "الملكي للفنون التقليدية" و" برنامج جودة الحياة" يشاركان بفعالية "ظل الأمجاد" في يوم التأسيس



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

يبرز المعهد الملكي للفنون التقليدية وبرنامج جودة الحياة ضمن احتفائه بذكرى يوم التأسيس ومن خلال فعالية "ظل الأمجاد"، المقامة بـ "واجهة الرياض"، الفنون التقليدية الأصيلة، وعكسها عبر مخرجات متعددة، عبر جناح تفاعلي مع الجمهور.

وتتضمن الحملة المستمرة حتى يوم غد السبت محتويات كتابية وبصرية متنوعة تُنشر عن طريق حسابات المعهد في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إسهاماً في إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية

يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشـرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافةً إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.

أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية

// انتهى //

19:55ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسيبرز المعهد الملكي للفنون التقليدية وبرنامج جودة الحياة ضمن احتفائه بذكرى يوم التأسيس ومن خلال فعالية "ظل الأمجاد"، المقامة بـ "واجهة الرياض"، الفنون التقليدية الأصيلة، وعكسها عبر مخرجات متعددة، عبر جناح تفاعلي مع الجمهور.وتتضمن الحملة المستمرة حتى يوم غد السبت محتويات كتابية وبصرية متنوعة تُنشر عن طريق حسابات المعهد في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إسهاماً في إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشـرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافةً إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية// انتهى //19:55ت م0087

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