السعودية اليوم / مندوب المملكة لدى " التعاون الاسلامي" يستقبل المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار



جدة 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في جدة اليوم، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار نولين هايزر .

وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول تخفيف معاناة اللاجئين الروهينجا ، وجهود المملكة الإنسانية في هذا الشأن والتي تؤكد دائماً موقفها الثابت في دعم شعب الروهينجا حيث يعد امتدادًا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية، بالإضافة إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومنحهم كامل حقوق المواطنة .

وأكد "السحيباني" أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضررين في مختلف دول العالم بشكل عام ، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية للعديد من الدول من خلال عدة جهات أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق السعودي للتنمية والذي يؤكد اهتمام المملكة بأوضاع اللاجئين الروهينجا منذ أن استقبلت أول لاجئ منهم في خمسينيات القرن العشرين استشعارًا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها .

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19:47ت م

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