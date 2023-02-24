السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يطلّع على خطط إدارة المرور خلال احتفالات يوم التأسيس



الدمام 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، مركز المتابعة الميدانية للحركة المرورية المعد من قبل إدارة مرور المنطقة الشرقية للضبط والإشراف على انسيابية الحركة المرورية في محافظة الخبر خلال الاحتفالات بيوم التأسيس .

واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ميدانياً خلال زيارته على حركة السير والخطط المرورية المعدة لضمان انسيابية الحركة وعدم وجود ازدحام مروري في مواقع الفعاليات.

وثمن سموه جهود إدارة المرور التي أسهمت بعد توفيق الله في انسيابية الحركة وعدم وجود اختناقات مرورية رغم كثافة أعداد المركبات التي حضرت في مواقع الاحتفالات المختلفة، متمنياً سموه لأهالي المنطقة وزائريها إجازة ممتعة .

من جانبه، قدّم مدير مرور المنطقة الشرقية العميد جهاد المجحد شرحاً لسموه عن آلية متابعة الحركة المرورية، مشيراً إلى أنه يتم مراقبة الميادين والطرقات بتقنيات حديثة وطائرات ( درون ) ونقل الصورة بتقنية الفيديو المتطورة والتي تم الاستعانة بها لإدارة الحركة المرورية .

حضر الزيارة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد الوذيناني.

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19:46ت م

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