يوم التأسيس/ معرض تفاعلي في ليوان سكاكا يستعرض حقبًا تاريخية في التأسيس



سكاكا 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

عبر ممر افتراضي في معرض للصور الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية، يستعرض الزائر لفعالية ليوان سكاكا التي تحتفي فيها وزارة الثقافة بذكرى يوم التأسيس، صورا وثقت بعضًا من المواقع التاريخية وواقع الحياة الاجتماعية والحراك الاقتصادي في عدد من المناطق، تعكس من خلال تواريخها الواقع الذي تعيشه المملكة من نهضة ونماء.

ويستقبل المعرض الزوار عبر 20 بطاقة تعريفية تعرف الزوار على أبرز المسميات للشخصيات التاريخية في المملكة وأسماء المهن القديمة المتعلقة بالنخيل والزراعة والمواقع التاريخية وصفات الجواد العربي ومسميات الألوان الشعبية، تحمل تعريفات عن هذه المسميات والتي تربط الماضي بالحاضر وتسعى لاستذكار هذه المسميات والتسميات.

وينتقل الزائر بعدها إلى معرض مصور يعكس تاريخ مناطق المملكة ومكونات العمارة فيها والحياة الاجتماعية والاقتصادية في حقب مختلفة والتي وثقت صورها عبر العديد من الرحالة والمستشرقين، منها مشاهد تحكي عن الطراز العمراني في أبها ومشاهد لقوافل الإبل ، وبوابة مكة في محافظة جدة في الجانب الشرقي منها وبوابة المدينة في الجانب الشمالي ، وبعض الحصون والقلاع في مناطق المملكة التي شيدت لحماية المدن والأهالي فيها، والحرف مثل عصر السمسم في صبيا، وواجهة ميناء جدة "البنط" المكون من المرسى ومرافقه الحيوية مثل الرصيف والكشف على الحجاج والجمرك.

وتنتهي رحلة الزائر للمعرض بأفلام وثائقية تتناول التاريخ السعودي والفنون الشعبية والتعريف بمسمياتها والأسلحة المستخدمة فيها والزي التقليدي.

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19:46ت م

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