السعودية اليوم / إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية



القدس المحتلة 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، التي اعتدت على مسيرة نظمت تنديداً بإقامة الاحتلال بؤرة استيطانية على أراضي قرية رمون شرق رام الله، كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح في مدينة الخليل، خلال اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة منددة باستمرار جرائم الاحتلال واستشهاد 13 فلسطينياً خلال اليومين الماضين.

وفي نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في قرى بيتا وبيت دجن، وقريوت، بمدينة نابلس، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال وابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، الذين ينظمون مسيرات أسبوعية في تلك القرى تنديداً بالاستيطان.

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18:13ت م

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