السعودية اليوم / السديس يدشن عبوات ماء زمزم الحديثة



مكة المكرمة 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور مساعدي ووكلاء الرئيس العام وعدد من قيادات الرئاسة .

وأكد معاليه دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، موصياً بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات، حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.

وأكد ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك، ومع ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقدم معالي الشيخ السديس في ختام حديثه شكره وتقديره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من جهودٍ مباركة، داعيًا المولى -عزّ وجل- بأن يجعل ما يقدموه في موازين حسناتهم.

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17:54ت م

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