يوم التأسيس / ضيوف المنتدى السعودي للإعلام يشاركون أبناء الوطن فرحتهم بذكرى يوم التأسيس



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

شارك ضيوف المنتدى السعودي للإعلام أول أمس الأربعاء أبناء الوطن فرحتهم بذكرى يوم التأسيس، وحضور الفعاليات التي أقيمت في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، كما زاروا عددًا من المواقع السياحية في الرياض، وحضور العديد من الأنشطة التي أقيمت بهذه المناسبة.

وتعرف ضيوف المنتدى على التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به مناطق المملكة المختلفة، ومنها عدد من الأنشطة والعروض الحيّة، كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، وصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت ، كما اطلعوا على الأزياء التقليدية

كما حضروا المسرحية الشعرية "معلقاتنا امتداد أمجاد" بفكرة وإشراف عام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين والممثلين .

وتستلهم تراث الجزيرة العربية بوصفه امتداداً للحضارة والحياة التي انبعثت فشيّدت الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، إذ يجاري 10 شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مرورا بالدولة الثانية، وصولا لتوحيد المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

17:51ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسشارك ضيوف المنتدى السعودي للإعلام أول أمس الأربعاء أبناء الوطن فرحتهم بذكرى يوم التأسيس، وحضور الفعاليات التي أقيمت في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، كما زاروا عددًا من المواقع السياحية في الرياض، وحضور العديد من الأنشطة التي أقيمت بهذه المناسبة.وتعرف ضيوف المنتدى على التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به مناطق المملكة المختلفة، ومنها عدد من الأنشطة والعروض الحيّة، كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، وصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت ، كما اطلعوا على الأزياء التقليدية السعودية ، وحضروا الندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية, وعروض الفلكلور الشعبي، وزاروا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واطلعوا على الفعاليات المقامة في الجامعة.كما حضروا المسرحية الشعرية "معلقاتنا امتداد أمجاد" بفكرة وإشراف عام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين والممثلين .وتستلهم تراث الجزيرة العربية بوصفه امتداداً للحضارة والحياة التي انبعثت فشيّدت الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، إذ يجاري 10 شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مرورا بالدولة الثانية، وصولا لتوحيد المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:51ت م0068

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