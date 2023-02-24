السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لحيازته كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض.



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، في منطقة الرياض، بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض (ضبع) .

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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17:27ت م

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