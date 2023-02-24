السعودية اليوم / إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان .

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ، أن جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت ، مما أدى لوقوع إصابتان بجروح طفيفة والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأوضح شتيوي، أن المسيرة أنطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين منددة بجرائم قوات الاحتلال ونصرة للأسرى في السجون.

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17:25ت م

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