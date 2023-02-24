السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لتوفير 113 مليون دولار لإعادة تاهيل البنية التحتية في تركيا بعد الزلزال



جنيف 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

دعا برنامج الأمم الإنمائي لتوفير 113,5 مليون دولار لإزالة 210 مليون طن من الركام الناتج عن الزلزال في تركيا .

وأكد البرنامج على ضرورة الانعاش المبكر للتعافي المستدام ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية والخدمات وسبل كسب العيش،

مشيراً أنه يتمتع بخبرة واسعة وقدرة على إعادة بناء البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتقديم الخدمات الرقمية .

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج في تركيا لويزا فينتون في تصريح صحفي : إن الجهود تنصب حالياً على منع تهديدات الصحة العامة للسكان المتضررين والمستجيبين لحالات الطوارئ .

وأضافت أنه كإجراء أولى ارسل برنامج الأمم الإنمائي حاويات لنقل النفايات والمطهرات لبلدية هاتاي لتطهير الانقاض وتعويض النقص الحالي في مياه الشرب ، مشيرة إلى ان هذا الإجراء يخطط لدعم الحكومة التركية في معالجة الانقاض بشكل صديق للبيئة ، وبما يساهم في خلق فرص عمل للسكان المحليين في عمليات إعادة تدوير الحطام .

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17:18ت م

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