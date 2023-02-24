يوم التأسيس/ مسرح "ليوان الرياض" .. إثراء تاريخي ومعرفي



الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

يقدم مَسرح "الليوان" المقام ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" بالرياض للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، عروضاً إثرائية تبرز الأبعاد التاريخية والثقافية في المملكة.

وأدرجت ضمن الفعالية ندوات يقدمها ثلة من المؤرخين السعوديين للحديث عن تاريخ الدولة

وتنقل مسرحية "حداء الأرض" الزوار إلى مرحلة تأسيس الدولة السعودية من الدرعية ، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية، يتخللها ومضات من الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية.

وأفرد العرض مساحة لمكانة المرأة البارز في التاريخ السعودي، ومن شخوص تلك الحقبة موضي الدهلاوية التي ألهمت بشعرها الحماسي، الجنود السعوديين لحماية بلدتها من الأعداء.

// انتهى//

15:55ت م

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الرياض 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسيقدم مَسرح "الليوان" المقام ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" بالرياض للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، عروضاً إثرائية تبرز الأبعاد التاريخية والثقافية في المملكة.وأدرجت ضمن الفعالية ندوات يقدمها ثلة من المؤرخين السعوديين للحديث عن تاريخ الدولة السعودية ، فيما تقدم عروضاً موسيقية فريدة بألحان من الموروث السعودي.وتنقل مسرحية "حداء الأرض" الزوار إلى مرحلة تأسيس الدولة السعودية من الدرعية ، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية، يتخللها ومضات من الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية.وأفرد العرض مساحة لمكانة المرأة البارز في التاريخ السعودي، ومن شخوص تلك الحقبة موضي الدهلاوية التي ألهمت بشعرها الحماسي، الجنود السعوديين لحماية بلدتها من الأعداء.// انتهى//15:55ت م0056

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