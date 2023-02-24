شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يرد على أنباء هروبه من مباريات النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول هروب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من المباريات القادمة بإدعاء الإصابة.

تفاصيل إصابة تاليسكا مع النصر

وأعلن نادي النصر، غياب تاليسكا عن الملاعب، من 3 أسابيع إلى شهر؛ بسبب إصابة في العضلة الخلفية، والتي تزامنت مع إطلاق اللاعب، جلسات سبارك دروب الغنائية، بشكل مفاجئ.

وترددت أنباء، عن إدعاء النجم البرازيلي الإصابة، من أجل الغياب عن مباريات النصر، والتركيز على ألبومه وحفلاته الغنائية.

ولكن الإدارة الفنية لتاليسكا وعبر موقع تبادل الصور إنستجرام، نفت كل هذه الإدعاءات، واصفة إياها بـ "الكاذبة".

وقالت الإدارة الفنية لنجم النصر: "محبو تاليسكا.. الألبوم تم تسجيله العام الماضي في البرازيل، وليس له علاقة بإصابة اللاعب مع ناديه".