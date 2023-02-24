شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داوينز يتحدي الأهلى قبل مواجهة دوري الأبطال.. تعليق مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي صن داوينز، عن مواجهة الأهلى، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

حيث أكد موكوينا أن فريقه لم يأتي إلى القاهرة من أجل النزهة، ولكنه جاء من أجل تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للفريق فى تلك المواجهة، والإعداد لها بشكل جيد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف موكوينا أن فريقه حظي بإستقبال رائع فى القاهرة، وهو ما يشكر عليه النادي الأهلي، لكن الأمور ستكون مغايرة فى أرضية ملعب المباراة، كما أنه يحترم قوة وعراقة الفريق القاهري.

وكان موكوينا، قد أشار فى وقت سابق، على رغبته فى الوصول بالفريق على أقل تقدير إلى نقطة العاشرة فى دور المجموعات لضمان الصعود عن تلك المجموعة، والتى تضم أندية الهلال والقطن.



موعد مباراة الأهلى وصن داوينز

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره صن داوينز غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق الإنتصار والعلامة الكاملة فى أول جولتين، فى حين يحتل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والأهلى والقطن فى المركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.