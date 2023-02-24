شكرا لقرائتكم الصحة : تسجيل 48 إصابة كورونا جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 51 حالة ووفاة 3 حالات.

إجمالي الحالات

وبحسب إحصائية الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 829,185 حالة، من بينها 3036 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 41 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 816,538 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9611 حالة وفاة.

جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,198,422 جرعة، بينهم 15,845,057 جرعة معززة.