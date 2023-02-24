شكرا لقرائتكم إدارة الترجمة بالداخلية تشارك بمعرض الدفاع الدولي أيدكس 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت الإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023”، المقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من خلال جناح الوزارة في القاعة رقم (10)، والذي يقدم خدمات الترجمة لضيوف المعرض من خلال فريق مؤهل بعدد من اللغات الأجنبية.

تعزيز الاستقلالية والاستراتيجية

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في “أيدكس 2023” تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني .