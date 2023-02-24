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نتفليكس تخفض سعر الاشتراك في 30 دولة

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الرياض - محمد الوسيري - قالت شركة نتفليكس لخدمات البث، إنها قررت خفض أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان؛ حيث تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة مع المنصات الأخرى.

قيمة اشتراك نتفليكس الجديد

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، خفضت الشركة الأسعار في 30 دولة بينها بعض البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية وآسيا، كما ذكرت أن الأسعار قد تنخفض إلى النصف.

نتفليكس تخفض أسعار اشتراكاتها في بعض دول الشرق الأوسط
منصة نتفليكس

وقال متحدث باسم نتفليكس: نستكشف دائمًا طرقًا لتحسين تجربة أعضائنا، يمكننا أن نؤكد أننا نقوم بتحديث أسعار خططنا في بلدان معينة، لكنه ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل حول تخفيضات الأسعار.

وانخفض سهم الشركة 5% تقريبًا، مسجلًا أداء أقل من أداء السوق بشكل عام، ويتجه صوب أسوأ يوم له منذ أكثر من شهرين.

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منافسة شديدة

وشهد العام الماضي منافسة شديدة في قطاع خدمات البث مع تلاشي الازدهار الذي نتج عن تفشي جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها، وقلص المستهلكون الإنفاق بسبب مخاوف من ركود محتمل، مما أجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها.

وتتطلع نتفليكس، التي تعمل في أكثر من 190 دولة، إلى التوسع في مناطق عالمية جديدة بعد تشبع أسواق الولايات المتحدة وكندا.

وسبق أن وضعت الشركة هذا الشهر خططًا لإلغاء مشاركة كلمات المرور للحسابات على منصتها للبث، علمًا بأنها أضافت نحو 7.6 مليون مشترك في الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجع عدد المشتركين في النصف الأول من عام 2022.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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