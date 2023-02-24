شكرا لقرائتكم حكاية قصر سلوى التاريخي وعلاقته بتأسيس الدولة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف د. بدران الحنيحن مدير إدارة الأبحاث والدراسات التاريخية بهيئة تطوير بوابة الدرعية، قصة قصر سلوى التاريخي وعلاقته بتأسيس الدولة السعودية.

وقال الحنيحن خلال لقاء مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن قصر سلوى رسمت فيه خطوط السياسة، ومنه بدأ التاريخ.

وتابع: يعد قصر سلوى من أهم قصور الأسرة السعودية المالكة، بدأ بناؤه عام 1765 م في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد آل سعود، وسبب تسمية قصر سلوى بأنه يأتي الزوار من جميع الأرجاء لمشاهدة القصر فهو يُسلّي الزوار فيه.

مساحة القصر

واستطرد: قصر سلوى هو قصر فسيح مساحته تتجاوز الـ 10 آلاف متر، ويعتقد أنه أقدم قصر حكم للأسرة السعودية المالكة.

ولفت الحنيحن إلى أن عمر القصر الآن حوالي 270 – 300 عام، وتم ترميمه عام 1818، ويحتوي على كثير من التفاصيل المعمارية التي تبرز الهوية السعودية.

قصر تاريخي

أوضح مدير إدارة الأبحاث والدراسات التاريخية بهيئة تطوير بوابة الدرعية، أنه سكن القصر 3 أئمة هم: الإمام عبد العزيز، والإمام سعود بن عبدالعزيز، والإمام عبدالله بن سعود، مشيرًا إلى أن القصر له قصة تاريخية، وقصة أمن، وقصة وحدة.