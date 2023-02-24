شكرا لقرائتكم تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: رياح وأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية، تشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خاصة الشمالية منها. في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

سرعة الرياح

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط مع تكون السحب الرعدية ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.