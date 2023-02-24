المشروبات الغازية سبب زيادة السمنة في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور خالد مرزا، أسباب زيادة السمنة وعمليات التكميم في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

المشروبات الغازية

وقال: مرزا خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن المشروبات الغازية سبب في زيادة السمنة وعمليات التكميم في المملكة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار مشروبات الطاقة خفف من نسبة المستهلكين.

وتابع: أن سبب الزيادة أيضًا، هي العوامل الاجتماعية، وسوء السلوك الغذائي، وتناول وجبات المطاعم.

أسباب السمنة

وبحسب موقع وزارة الصحة فإن من أسباب السمنة ما يلي:

من لديه تاريخ مرضي عائلي. طبيعة النمط الغذائي للفرد أو الأسرة. غياب أو قلة ممارسة الرياضة. بعض الأمراض، مثل: متلازمة كوشينغ، الغدة الدرقية غير النشطة ومتلازمة برادر ويلي، ويمكن أن تؤدي بعض المشكلات الطبية إلى قلة الحركة، مثل: التهاب المفاصل الذي قد ينجم عنه زيادة في الوزن. بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب، بعض أدوية السكري، بعض أدوية الصرع وكذلك بعض وسائل منع الحمل قد تؤدي إلى زيادة الوزن. اختلال نظام النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو العكس، يمكن أن يسبب تغيرات في الهرمونات التي تزيد من الشهية. التقدم بالعمر. الحمل.

مضاعفات زيادة الوزن