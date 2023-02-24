السعودية اليوم / مليار شخص معرضون لخطر الاصابة بالكوليرا في 43 دولة



جنيف 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلاث دول جديدة ابلغت عن تفشي الكوليرا على اراضيها ، وذلك بينما تكافح 22 دولة حاليا الوباء في خمسة أقاليم للمنظمة مع معدلات وفيات مرتفعة .

وقالت المنظمة في بيان اليوم : إن الصراعات والفقر والتغير المناخي والكوارث تغذي تفشي ، موضحة أن أكثر من مليار شخص في 43 دولة معرضون بشكل مباشر لخطر الإصابة بالكوليرا، وأن هذه الزيادة تجهد قدرات الاستجابة العالمية .

وأضافت أن امدادات أدوية اختبارات تشخيص الكوليرا مقيدة بشدة ، مشيراً إلى أن المنظمة ستعمل مع منظمة اليونيسيف وشركاء آخرين لزيادة العرض العالمي المحدود للقاحات .

وأوضحت المنظمة ،أنه لايزال هناك نقص في اللقاحات لامدادها لتلك الدول المتضررة ، مطالبة في الوقت نفسه الدول المانحية بتوفير 25 مليون دولار لمكافحة الكوليرا خلال العام الجاري .

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15:09ت م

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