السعودية اليوم / السفير الدوسري يلتقي منسق مشاريع رابطة العالم الإسلامي لدى بوركينافاسو



واغادوغو 4 شعبان 1444هـ الموافق 24 فبراير 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، منسق مشاريع رابطة العالم الإسلامي لدى بوركينافاسو الشيخ موسى سيسي.

‏وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون مع مكتب الرابطة في بوركينا فاسو.

// انتهى //

14:15ت م

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