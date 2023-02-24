شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب بالموسم الجديد.

زاها يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأكدت تقارير صحفية عبر صحيفة "ديلي ميل"، على حسم الإدارة النصراوية، صفقة التعاقد مع النجم الإيفواري ويلفريد زاها، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، عن أن زاها، اتفق على "كافة التفاصيل" مع نادي النصر؛ حيث سينضم إليه في الصيف القادم "مجانًا"؛ بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي.

زاها يفضل الانتقال للنصر لهذا السبب.. طالع التفاصيل

وفضّل النجم الإيفواري، مزاملة رونالدو في نادي النصر، على الانتقال إلى الهلال أو الاتحاد، اللذين حاولا التعاقد معه أيضًا.

وكان قد بدأ النصر ثورة كبرى في التعاقدات، وبالتحديد في الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023 عندما ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.