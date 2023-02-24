

بيش 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

دشن فريق "بيش آرت" للفنون البصرية الليلة الماضية، المعرض التشكيلي " فننا يوم بدينا"، وذلك بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتضمن المعرض 30 لوحة فنية، وعرض مقتنيات تراثية وركن خاصة للتصوير، إلى جانب عروض فلكلورية متنوعة.

// انتهى //

13:48ت م

0042





كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / فريق "بيش آرت" يحتفي بيوم التأسيس في الساحل الأزرق بمدينة جازان للصناعات الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.