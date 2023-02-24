السعودية اليوم / الصين تطلق قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بعد



بكين 04 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واس

أطلقت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق القمر الصناعى بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 سي) حيث دخل مداره المخطط بنجاح.

وأفادت الوكالة أن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 464 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

الجدير بالذكر أن المهمة رقم 463 من سلسلة صواريخ (لونغ مارش)، قد انطلقت أمس الخميس حاملة قمرًا صناعيًا للاتصالات من مركز شيتشانغ جنوب غربي الصين .

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